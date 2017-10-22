Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatı karardı

ADANA'DA 15 yaşında matbaada çalışan Rıdvan Şeyban (50) ile evlenen Birgül Şeyban'ın (45) 3 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarından Eren (14) ise omirliğindeki problemden dolayı engelli kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Aile çocuklarını ayağa kaldırmak için mücadele başlattı. Doktorlar çocuğa yapılacak ilik nakli sonrası ayağa kalkabileceğini söyledi. Bunun üzerine anne, baba ve iki kardeş ilik verdi ancak ilikler uyumlu çıkmadı. Doktor anneye hamile kalması durumunda göbek kordonunun da ilik görevi göreceğini bildirdi. Anne Şeyban hamile kalmaya hazırlanırken bundan 3 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acilen hastaneye alınan genç kadına sistoskopi yapıldığı söylendi. Bir süre sonrada hastaneden taburcu edildi. Ancak genç kadının ağrıları bir türlü dinmedi. 15 gün hiç ayağa kalkamadı. Tekrar hastaneye giden kadının bu kez da rahmi alındı. Ancak yine düzelmeyince 3 kez de bağırsaklarından ameliyat edildi. Hamile kalıp engelli çocuğunu kurtarma ümidi kalmayan genç kadının ağrıları da 3 yıldır devam ediyor.

"YANLIŞ AMELİYAT YÜZÜNDEN RAHMİM ALINDI"

Birgül Şeyban, 3 yıl önce karın ağrısıyla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine gittiğini belirterek, "Sistoskopi yapacaklarını söylediler. Bu işlem yapıldı ben çıktığımda her tarafım ağrıyordu. Bana sistoskopi yapacaklarını söylediler ama ameliyat yapmışlar ondan sonra düzelemedim. Her gün karın ağrısından morfin almaya başladım acıları indirmek için. 3 yıldır karın ağrısını çekiyorum o ameliyattan sonra benim rahmim alınmış. Yanlış ameliyattan dolayı bıçak değmiş ve kan toplayıp büyüme yapmış sonrasında rahim, bağırsağa yapışmış bu yüzden rahmim alındı. Bu işlemler yapıldı ama ben rahat değilim ağrılarım çok fazla" diye gözyaşlarına boğuldu.

"PARA PUL DEĞİL, SANCIDAN KURTULMAK İSTİYORUM"

Şeyban, şimdi de bağırsaklarının yapıştığını söylediklerini anlatarak, "Bunu üstlenecek hiçbir doktor yok Allah rızası için Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan bana yardım etmelerini istiyorum. Ben para pul istemiyorum yalnızca ameliyat olup sancıdan kurtulmak istiyorum. Sabahlara kadar iki büklüm oturuyorum ben artık sancı çekmek istemiyorum" diyerek ağladı. İstanbul’da başka bir doktorada gittiğini, bağırsaktan ameliyat olduğunu, kontrole çağırdığını ama engelli çocuğu olduğu için gidemediğini anlatan Şeyban şöyle devam etti:

"Maddi durumumda yok, bittim artık ben. İçimde bir şey unuttuklarını söylüyorlar. Gazlı bez olduğunu söylüyorlar ben bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum bir doktor diyor ki yama atılmış bir doktor da diyor ki gazlı bez kalmış. Yama idrar kesesine yapışmış, alırsak yaşamazsın diyorlar."

Engelli çocuğu için hamile kalması gerektiğini ancak doktor hatası yüzünden hamile kalamadığını öne süren Şeyban, "Engelli çocuğuma ilik nakli yapılacaktı ve hamile kalmam gerekiyordu ama hamile kalamıyorum bu yüzden çocuğuma ilik naklide veremeyeceğim. Rahmim alındı çocuğumun da hayatından ettiler benimde. Mahkemeye verdim ancak valilik doktor hakkında yargılanma izni vermedi sonuç elde edemedik. Ben burada 3 yıldır sancıyla yaşıyorum" dedi.

Hastane yönetimi ise genç kadının iddialarının araştırıldığını bildirdi.