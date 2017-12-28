Karın ağrısı ile hastaneye giden 15 yaşındaki 2 kız çocuğu hamile çıktı

EDİNİLEN bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde ikamet eden ve Akyazı Devlet Hastanesi’ne ailesiyle birlikte karın ağrı şikayeti için doktora giden 15 yaşındaki genç kızın 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Aynı gün Akyazı ilçesinde ikamet eden farklı bir kız yine ailesiyle birlikte aynı şikayetten dolayı farklı bir doktora gitti. Yine 15 yaşında olduğu öğrenilen başka bir kızın ise 2 buçuk aylık hamile olduğu anlaşıldı. Birbirinden farklı 15 yaşındaki kızların hamile çıkmaları şok etkisi yaptı.
Savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.