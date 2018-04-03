"Karım evden kaçtı" diye tüketici hakem heyetine başvurdu

ÇORUM Tüketici Hakem Heyetine gelen başvurular arasındaki bazı ilginç talep ve şikayetler şaşırtıyor. En fazla finansal hizmetler ve perakende ticaret sektörüyle ilgili müracaat gelen Çorum Tüketici Hakem Heyeti, 2017 yılında 3 bin 150 civarında başvuru aldı.

Hakem heyetine yapılan başvurular arasındaki bazı talep ve şikayetler, duyanları hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. Şaşırtan talep ve şikayetler arasında, petshoptan aldığı köpekten memnun olmayan bir tüketicinin başvurusu da bulunuyor. Heyete zaman zaman da adli konuları ilgilendiren başvurular da yapılıyor ancak bu müracaatlar kabul edilmiyor.

"EN ÇOK KREDİLER ŞİKAYET EDİLİYOR"

Çorum Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Fikret Yıldırım, yaptığı açıklamada, geçen yıl aldıkları başvuruların yarıya yakınının banka kredileriyle ilgili olduğunu, ikinci sırayı cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerin aldığını anlattı.

Giyim ve ayakkabı konusunda da oldukça fazla müracaat geldiğini bildiren Yıldırım, şikayetlerin 2 bin 800'ünü sonuçlandırdıklarını, kalanlarının işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

"EŞİM KAÇTI" DİYE BAŞVURMUŞ

Çorum Tüketici Hakem Heyeti Baro Temsilcisi avukat Gülhan Keleş de bilirkişilerden destek alarak "Ürün ayıplı mı, tüketici kaynaklı mı, yoksa asıl satıcı sağlayıcı mı bu konuda kusurludur?" yönünden karar oluşturduklarını belirtti.

Bazı ilginç başvurulara da şahitlik ettiklerini dile getiren Keleş, "Bir vatandaş, 'Bir ay evli kaldım, şimdi eşim kaçtı gitti.' diye bize geldi. 'Burası aile mahkemesi değil, tüketici hakem heyetine geldiniz, doğru yere geldiğinizden emin misiniz? Biz boşanma davasına bakmıyoruz' dedik. Bunun üzerine bu kişi, 'Altınları da aldı gitti, altınlarımı istiyorum.' diyor. Biz de başvuruyu alamayacağımızı söyledik." diye konuştu.

"BANA HAVLAYAN KÖPEK VERDİLER"

Petshoptan alışveriş yapan bir kişinin de aldığı köpekle ilgili kendilerine şikayette bulunduğuna işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bize başvuran bir kişi, 'Köpeği alırken "Ben apartmanda yaşıyorum, komşularımın da rahatsız olmasını istemiyorum. Havlamayan köpek istiyorum" dedim. Petshop da bana "En uysalı şudur" diye köpeği verdi. Eve gidince köpek havlamaya başladı. Bana ayıplı ürün verdiler, havlıyor bu köpek. Ben havlamayan köpek istedim.' dedi. Biz de diyoruz ki köpeğin doğası bu. Vatandaş cins kedi istiyor ve petshoptan İran kedisi veriyorlar. Vatandaş yaklaşık bir ay kadar bakıyor, kedi ölüyor. Vatandaş hemen bize geliyor diyor ki 'Ayıplı ürün sattılar bana, şikayetçiyim, kedim öldü'. Biz de bu tür başvuruları alamayacağımızı söylüyoruz."