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Karı kocadan iğrenç tuzak

Adana'da barlarda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürüp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptığı öne sürülen karı-koca ile 2 kardeş gözaltına alındı. Aynı suçtan daha önce de yakalanan zanlıların, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi

Karı kocadan iğrenç tuzak

Adana'da barlarda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürüp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptığı öne sürülen karı-koca ile 2 kardeş gözaltına alındı. Aynı suçtan daha önce de yakalanan zanlıların, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi

02 Kasım 2017 Perşembe 14:48
Karı kocadan iğrenç tuzak
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ADANA'DA barlarda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürüp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptığı öne sürülen karı-koca ile 2 kardeş yakalandı. Aynı suçtan daha önce de yakalanan zanlıların, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.
14 Ağustos'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziantep'te oturan Ekrem Y. (48) barda konsomatris olarak çalışan Hatice G. (39) ile içki içip eğlendikten sonra cinsel ilişkiye girmek için evine gitti. Bir süre sonra eve gelen Hatice G.'nin eşi Metin G. (47), Ekrem Y.'yi bıçak çekip dövdükten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaparak bankadaki 30 bin lirasını, Nevzat A.'nın hesabına (38) havale etti.
 
Bu olayın ardından Hatice G. aynı yöntemle Mustafa İ.'yi (57) de evine götürdü. Burada da eve gelen kardeşler Yılmaz A. (37) ve abisi Nevzat A., Mustafa İ.'nin de çıplak fotoğraflarını çekip 60 bin liralık senete imza attırdıktan sonra 2 ayrı boş senete de imza attırıp 9 bin 500 lirasını aldı.
 
Hatice G. ve Metin G.'nin aynı suçlardan yakalandığı, şüphelilerin 28 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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