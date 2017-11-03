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Karı koca PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı

Giresun’un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında geçtiğimiz hafta yakalanan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde yaşayan B.K, eşi G.K. ve oğulları M.K.'ın Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edildi

Karı koca PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı

Giresun’un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında geçtiğimiz hafta yakalanan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde yaşayan B.K, eşi G.K. ve oğulları M.K.'ın Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edildi

03 Kasım 2017 Cuma 19:24
Karı koca PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı
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KÖYE düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıslardan baba B.K anne G.K çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğulları M.K ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Giresun Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:
 
“Giresun ili Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda 23 Ekim 2017 günü yakalanan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü (BTO) mensubu Mustafa Tolucan'ın yapılan sorgulamasında, Ekim 2017 ayı başlarında Giresun ili Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında ikamet eden B.K, eşi G.K. ve oğulları M.K.'ın BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiştir. B. K., G.K. ve M.K. isimli şahıslar 2 Kasım 2017 günü yakalanarak aynı gün mahkemeye çıkarılmış olup B.K. ve G.K. tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevi'ne konulmuş, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Giresun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir.”
 

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Anahtar Kelimeler:
Karı Koca PKK
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