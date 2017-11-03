Karı-koca hırsızlık yaparken yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, 25 Ekim günü Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce evlenen 26 yaşındaki Aykut T. ve eşi 19 yaşındaki Dilara'nın bu beraberlikten 1 çocukları oldu. 1 yıl önce Aykut T.'nin koluna, geçirdiği trafik kazasında dolayı platin takıldı. İş bulmakta zorlanan T., geçen süre zarfından eşiyle uyuşturucuya başladı. Olay günü Mersin'nin Tarsus ilçesinde oturan çift, iş aramak için geldikleri Adana'da bir markete girdi. Buradaki raflarda bulunan 16 tıraş bıçağı, 6 diş fırçası, 1 saç jölesi ve şampuanı aldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tıraş bıçaklarını 50 lira karşılığında satan Aykut T. tekrar aynı markete girip hırsızlık yapmak isteyince, market görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis çifti teslim alarak polis merkezine götürdü. Buradaki sorgularında pişman olduklarını söyleyen çift marketin zararını karşılama istediklerini söyledi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan karı-koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.