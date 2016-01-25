Kardeşlere çapraz ateş: 2 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre olay, gece saat 21.00 sıralarında Şanlıurfa - Viranşehir yolunun 50. kilometresinde yaşandı. Osman D.’nin kullandığı, Ali ve Mehmet Kayaş kardeşlerin de içinde bulunduğu 63 K 9620 plakalı otomobil, Viranşehir ilçesi istikametine giderken Çobanpınar yolu kavşağında kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda otomobil sürücüsü ağır bir şekilde yaralanırken Ali ve Mehmet Kayaş kardeşler ise olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, araç üzerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen şahısların yakınları ise ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi. İddiaya göre iki kardeşin Siverek ilçesinde daha önce petrol boru hattı yüzünden başka bir grupla çıkan kavga nedeniyle öldürüldükleri belirtildi.

Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Morguna kaldırılırken kardeşlerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.