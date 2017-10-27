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Kardeşinin katilini öldüren ziraat odası başkanı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kardeşinin katilini silahla öldürdüğü iddia edilen Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kardeşinin katilini öldüren ziraat odası başkanı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kardeşinin katilini silahla öldürdüğü iddia edilen Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

27 Ekim 2017 Cuma 18:26
Kardeşinin katilini öldüren ziraat odası başkanı tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, dün saat 01.00 sıralarında Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ü., 2005 yılında kardeşi Mehmet Ü.’yü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve yaklaşık bir yıl önce cezaevinden tahliye olan Mehmet Emin Kaya'yı Merkez Camisi önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından cep telefonu ile aradığı jandarmaya giderek teslim olan cinayet zanlısı Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet Ü.’nün ifadesinde Mehmet Emin Kaya’nın kendisine bıçak çekmesi üzerine kendini korumak amacı ile ateş ettiğini söylediği öne sürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
KonyaZiraat Odası
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