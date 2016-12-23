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Kardan çöken ahırlardaki 125 koyun telef oldu

Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ahırların çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kardan çöken ahırlardaki 125 koyun telef oldu

Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ahırların çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu.

23 Aralık 2016 Cuma 15:46
Kardan çöken ahırlardaki 125 koyun telef oldu
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MUT ilçe merkezinde 70 santim, yayla mahallelerinde 1 metreyi geçen kar nedeniyle birçok işyerinin tenteleri çökerken ilçede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. İlçeye bağlı Kırkkavak ve Köselerli mahallelerinde ağıl ve çatının altında kalan 125 küçükbaş hayvan telef oldu. Mut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kırkkavak mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Baştuğ'un 45, Köselerli mahallesinde besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Yavuz'un ise 80 hayvanı telef oldu. İlçeye bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerin yollarında da Mut Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı, Arslanköy, Fındıkpınarı, Ayvagediği, Bekiralan, Soğucak, Kepirli'de 2 gündür süren yağış yolların kapanmasına neden olurken hayatı da olumsuz etkiliyor.
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