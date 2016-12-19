Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü

İNÖNÜ Mahallesi'nde yaşayan Ahmet (62) ve Fatma Arabacı'dan (60) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti. Yakınları, çifti evde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yaşlı çift, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arabacı çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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