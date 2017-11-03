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Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti

Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti

03 Kasım 2017 Cuma 15:08
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
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ALINAN bilgiye göre, Çeşmealtı köyünde Ahmet (63) ve eşi Gülseren  Kurt'tan (56) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan  karbonmonoksit  gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Ahmet ve Gülseren Kurt'un cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp  Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBigaKarbonmonoksit Zehirlenmesi
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