Karbonmonoksit gazı 6 kişiyi zehirledi

OLAY, dün Oltu İlçesi'ne bağlı Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin ailesi gece yarısı yanan sobanın üzerine kömür atıp yattı. Saat 05.00 sıralarında uyanan Recep Şahin, babasının odasına giderek rahatsızlandığını söyledi. Durumu 112 Acil Servisi arayarak bildiren aile gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından 44 yaşındaki Recep Şahin eşi, 42 yaşındaki Leyla, çocukları 10 yaşındaki Hayrunisa ve 8 yaşındaki Abdulkadir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken babası 80 yaşındaki Ahmet Şahin ve annesi, 73 yaşındaki Naciye Şahin ise Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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