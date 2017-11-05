Karayolunda TIR trafiği felç etti

ALINAN bilgiye göre, Karaman -Mersin karayolu nun Sertavul geçidi, Medreselik köyü yakınlarında demir profil yüklü bir tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek bariyerlere çaptı. Bariyerlere çarpan tır, yan dönerken, kasasında bulunan demir profiller ise yola savruldu. Tırın kayması nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu tır ile yola saçılan profillerin toplanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

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