Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
banner468

Karayolunda TIR trafiği felç etti

Yağışlı hava nedeniyle bir tırın yoldan çıkması şehirler arası yolda ulaşımın kısa süreli aksamasına neden oldu

Karayolunda TIR trafiği felç etti

Yağışlı hava nedeniyle bir tırın yoldan çıkması şehirler arası yolda ulaşımın kısa süreli aksamasına neden oldu

05 Kasım 2017 Pazar 18:17
Karayolunda TIR trafiği felç etti
banner404

ALINAN bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolunun Sertavul geçidi, Medreselik köyü yakınlarında demir profil yüklü bir tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek bariyerlere çaptı. Bariyerlere çarpan tır, yan dönerken, kasasında bulunan demir profiller ise yola savruldu. Tırın kayması nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu tır ile yola saçılan profillerin toplanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KaramanKarayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı!
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı!
Sitenin havuzuna otomobil düştü
Sitenin havuzuna otomobil düştü
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu!
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim