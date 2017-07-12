Karayolunda ceset bulundu

TUNCELİ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 Temmuz 2017 tarihi saat 12.20 sıralarında Tunceli- Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştur. Tespit edilen ceset yapılacak ön otopsi işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Ceset üzerinde yapılacak olan DNA incelemesi işleminin akabinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

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