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Karayolunda ceset bulundu

Tunceli Valiliği, Pülümür karayolu üzerinde çayda bir erkek cesedi bulunduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında cesedin ön otopsi işleminin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edileceğini açıkladı

Karayolunda ceset bulundu

Tunceli Valiliği, Pülümür karayolu üzerinde çayda bir erkek cesedi bulunduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında cesedin ön otopsi işleminin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edileceğini açıkladı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:38
Karayolunda ceset bulundu
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TUNCELİ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 Temmuz 2017 tarihi saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştur. Tespit edilen ceset yapılacak ön otopsi işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Ceset üzerinde yapılacak olan DNA incelemesi işleminin akabinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi. 

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Son Güncelleme: 12.07.2017 20:56
Anahtar Kelimeler:
KarayoluCesetTunceli ValiliğiPülümür Karayolu
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