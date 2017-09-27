Karayollarında son durum

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 36-41, 42-47 ve 57-62. kilometrelerinde BSK kaplama onarım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılacak, geçişler yolun diğer şeridinden gidiş-dönüş olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Antalya yolu nun 9-24. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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