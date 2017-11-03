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Kararsızların sayısı AK Parti'yi iktidara taşıyan orana ulaştı

AK Parti, önümüzdeki iki yıl içinde art arda yapılacak seçimlere yönelik yeni stratejisinin ipuçlarını vermeye başladı. AK Parti, ‘yüzde 50 artı 1’i’ yakalamak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, ‘gri alan’ olarak tanımladıkları kararsızlara yönelirken bu kapsamda ‘dil ve üslup’ uyarılarında da bulunuyor

Kararsızların sayısı AK Parti'yi iktidara taşıyan orana ulaştı

AK Parti, önümüzdeki iki yıl içinde art arda yapılacak seçimlere yönelik yeni stratejisinin ipuçlarını vermeye başladı. AK Parti, ‘yüzde 50 artı 1’i’ yakalamak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, ‘gri alan’ olarak tanımladıkları kararsızlara yönelirken bu kapsamda ‘dil ve üslup’ uyarılarında da bulunuyor

03 Kasım 2017 Cuma 10:39
Kararsızların sayısı AK Parti'yi iktidara taşıyan orana ulaştı
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AK Parti kulislerine göre, iktidar partisinin bir süreden beri üzerinde çalıştığı ‘yeni dönem stratejileri’ birer birer ortaya çıkmaya başladı. İl başkanlığı ve belediye başkanlıklarında yapılan değişiklikler, son bir ay içinde önemli gündem oluştururken, parti yönetimi belli başlı konularda ‘dil ve üslup’ uyarılarında da bulunuyor.

MESAFELİ DURUYORLAR

AK Parti, ‘yüzde 50 artı 1’i’ yakalamak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, ‘gri alan’ olarak tanımladıkları kararsızlara yöneliyor. İYİ Parti kurulmadan önce yapılan araştırmalarda, kararsızların oranının yüzde 32’ye çıktığı ve mevcut partilere mesafeli durdukları saptandı. Kararsızların bu oranla, AK Parti’nin iktidara geldiği dönemdeki orana yaklaştığı, bu tür kararsızların yeni parti oluşumlarını ortaya çıkardığı ve oyların buraya evrildiği yorumları yapıldı. 

Bu çerçevede ‘merkez sağ ve liberal’ seçmenin partiyle bağının yeniden kurulması için planlama yapılıyor. AK Parti kulislerinde, 29 Ekim kutlamalarında Atatürk’e yönelik coşkulu dil ve ifadelerin kaynağının da bu olduğu iddia ediliyor. Cumhuriyet ve Atatürk’le sorunu olmayan muhafazakâr seçmenin partiden uzaklaşmasını önlemek için bir dizi önlem alındığı dile getiriliyor. AK Parti yönetiminin, 29 Ekim haftasında milletvekillerine gönderdiği uyarı mesajındaki, “CHP’ye yönelik eleştiri yapılırken, geçmişe atıf yapmanın ve ‘diktatör’ nitelemesinin kenetlenmeye neden olduğu”, “CHP kimliğine yönelik eleştirilerin, bugünden yola çıkarak, Türkiye düşmanı yapıların sözcülüğünü yaptığı şeklindeki söylemin öne çıkarılması” yönünde ifadeler dikkat çekti.

‘DÜKALIK’ ELEŞTİRİSİ

Yeni dönem çalışmalarının en önemli göstergesi olan belediye başkanları operasyonunun da, İstanbul’daki birkaç ilçe dışında tamamlandığı iddia ediliyor. Parti kurmayları, dosyası genel merkezde incelemede olan il başkanı bulunmadığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partide yaptığı son toplantıda, belediye başkanlarına yönelik operasyonu savunurken, “Bazı arkadaşlar, kendi illerinde il başkanlığının parti politikalarından bağımsız işler yapıyorlar. Aslolanın parti ve parti politikaları olduğunu unutmuş gibiler. Belediye başkanları, illerde grup başkanlarının il başkanı olduğunu unutmamalı. Adeta ‘dükalık’ gibi davrananlar oldu. Buna izin veremezdik” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet- Nuray Babacan

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2019 SeçimleriGazetehaberleriAkpartiKararsızlar
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