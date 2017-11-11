Karakolda el bombası patladı: 2 asker yaralandı

TUNCELİ'DE eğitim sırasında el bombasının kazaen patlaması sonucu 2 asker hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.
YANLIŞLIKLA PİMİ ÇEKİLEN BOMBA PATLADI
Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçesinde bir jandarma karakolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, eğitim sırasında el bombasının pimi kazaen çekilmesi sonucu infilak etti.Olayda 2 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Tunceli'den Elazığ'a sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen askerler Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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