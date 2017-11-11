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Karakolda el bombası patladı: 2 asker yaralandı

Tunceli'de eğitim sırasında el bombasının kazayla patlaması sonucu 2 asker hafif şekilde yaralandı. Askerler hastanede tedavi altına alındı

Karakolda el bombası patladı: 2 asker yaralandı

Tunceli'de eğitim sırasında el bombasının kazayla patlaması sonucu 2 asker hafif şekilde yaralandı. Askerler hastanede tedavi altına alındı

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:50
Karakolda el bombası patladı: 2 asker yaralandı
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TUNCELİ'DE eğitim sırasında el bombasının kazaen patlaması sonucu 2 asker hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

YANLIŞLIKLA PİMİ ÇEKİLEN BOMBA PATLADI

Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçesinde bir jandarma karakolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, eğitim sırasında el bombasının pimi kazaen çekilmesi sonucu infilak etti.Olayda 2 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler helikopterle  Tunceli'den  Elazığ'a sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen askerler  Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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