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Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Bölge illerinde valilikler tarafından yaylalardaki kaçak yapıların tespitine ilişkin çalışma yapıldı. Ekipler, yaylalarda tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarını sürdürüyor

Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Bölge illerinde valilikler tarafından yaylalardaki kaçak yapıların tespitine ilişkin çalışma yapıldı. Ekipler, yaylalarda tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarını sürdürüyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:52
Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor
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DOĞU Karadeniz'de yaylalarda tespit edilen Kaçak yapılar ekipler tarafından yıkılıyor. Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan yaylaların doğal yapısının korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
 
Bu kapsamdaki çalışmalardan en önemlisi ise yaylalardaki kaçak yapılaşmanın önüne geçebilme amacını taşıyor.
 
Valilikler tarafından yaylalardaki kaçak yapılaşmanın tespitine ilişkin çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında oluşturulan komisyonun üyeleri,  yaylalarda kaçak inşa edilen yapıları belirledi.
 
Trabzon'da ekiplerin tespit ettiği ve bazıları 3-4 katlı olan kaçak  yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı. Kaçak yapıların yıkımları, ilgili  komisyonlar gözetiminde gerçekleştiriliyor. Yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 520 bin turistin ziyaret ettiği  Trabzon'un yaylalarında da yıkımların başladığı kaydedildi.
 
GİRESUN
 
Giresun'da ise Sisdağı, Kümbet, Bektaş, Kulakkaya gibi bilinen  yaylaların yanı sıra Espiye ilçesi Karaovacık, Yağlıdere ilçesi Buları gibi  yaylalarda da yöre halkı tarafından usülsüz yapılan bir çok yapı bulunuyor.
 
Tespit edilen evlerin yıkımı için çalışmalara başlanırken, yıkım  kararına bazı yöre sakinleri tarafından tepki gösteriliyor.
 
GÜMÜŞHANE
 
Gümüşhane’de şu ana kadar yaylalarında belirlenen 306 bina ile ilgili  çalışmalar sürüyor.
 
ORDU
 
Ordu'nun yaylarında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında çalışmalar  devam ediyor.
 
Aybastı ilçesinde ünlü Perşembe Yaylası'na bağlı 6 obada izinsiz  yapılar belirlendi. Ayrıca Kabadüz ve Mesudiye ilçelerine bağlı yayla ve obalar  da olmak üzere Ordu'da bu yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 50 yapının izinsiz  yapıldığı tespit edildi.
 
Kaçak yapıların yıkılması için çalışmalar yürütülüyor.
 
RİZE
 
Rize'de daha önce tespit edilen yapıların yanı sıra 2017 yılında  yapılan denetimlerde Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda 6 yapı tespit edilerek,  haklarında işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü denetimler neticesinde ise tespit edilen 11 yapı sahibi hakkında dava açıldı.
 
Öte yandan, bölgenin önemli turizm merkezi olan ayder yaylası'nda  Çamlıhemşin Belediyesinin yaptığı denetimlerde 3 yapı hakkında tutanak tutularak  durdurma kararı alındı.
 
BAKAN SOYLU: KİMSE KUSURA BAKMASIN
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da bir otel açılışında, “Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı; Bu normal bir şey değil, vallahi değil. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yaylalarda yapılan yapılar tek tek yıkılacak; Kimse kusura bakmasın” açıklamasını yapmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Yaylaları
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