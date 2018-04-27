Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107704
ALTIN
172.158
DOLAR
4.0436
STERLİN
5.5820
EURO
4.8968
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...

Karaciğerini verip babasını kurtardı, "İş görmez" diye ordudan atıldı

Bornova'da görev yapan Uzman Çavuş Müslüm Mızrak, siroz hastası olan babasına karaciğerini verdi. Ameliyatın ardından ordudan atılan asker şimdi yetkililerden yardım bekliyor

Karaciğerini verip babasını kurtardı, "İş görmez" diye ordudan atıldı

Bornova'da görev yapan Uzman Çavuş Müslüm Mızrak, siroz hastası olan babasına karaciğerini verdi. Ameliyatın ardından ordudan atılan asker şimdi yetkililerden yardım bekliyor

27 Nisan 2018 Cuma 15:36
Karaciğerini verip babasını kurtardı, "İş görmez" diye ordudan atıldı
banner404

BORNOVA Jandarma Komando Tugayı'nda görev yapan 23 yaşındaki uzman çavuş Müslüm Mızrak, siroz hastası babasına karaciğerini verdi. Ancak organ nakli ile sağlığına kavuşan babanın sevinci yarım kaldı. Karaciğerini bağışlayan uzman çavuşa, " TSK'da iş göremez" raporu verildi.
MHP'Lİ VEKİL İŞE EL ATTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Mızrak'ın çaresizliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti. Yönter Bakan Soylu'ya bir mektup gönderdi ve "Mağdur olan Mızrak'ın çok sevdiği mesleğine dönebilmesi için yardımınızı bekliyorum" dedi. Yönter, Müslüm Mızrak'ın karaciğerinin bir parçasını 49 yaşındaki babasına verdiğini belirterek şunları yazdı:
"VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"
Karaciğer nakli ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşmiş, nakil sonrası uzman çavuş Mızrak birliğine dönmüş ve 2 ay görev yaptıktan sonra sözleşme yenilemek için hastaneye sevk edilmiştir. Çekilen ultrasonda sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiş ancak yönetmelik gereği 'TSK'da iş göremez' raporu verilmiş, ardından da görevine son verilmiştir. Hem insani, hem vicdanı olan bu hareketi ile babasının hayatta kalmasını sağlarken verilen raporla çok sevdiği mesleğinden olmuştur. Vefa örneği uzman çavuş Müslüm Mızrak'ın çok sevdiği mesleğine dönebilmesi, TSK'da geri hizmetlerde, karargah veya kurumlarda görev yapmasını sağlayabilecek desteğinizi bekliyorum.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Müslüm MızrakSiroz Hastasıİzzet Ulvi Yönter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM'ye bombalı eylem yapacaklardı! Cani çift mahkemede birbirine girdi
AVM'ye bombalı eylem yapacaklardı! Cani çift mahkemede birbirine girdi
Eşinin kesik kafası ile sokaklarda dolaştı
Eşinin kesik kafası ile sokaklarda dolaştı
Genç kadın otostopla bindiği araçta dehşeti yaşadı
Genç kadın otostopla bindiği araçta dehşeti yaşadı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim