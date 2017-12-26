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Kara haber 21 gün sonra geldi! Gazdan zehirlenen asker şehit oldu

Ağrı'da vatani görevini yaptığı cezaevindeki kuyudan sızan gazdan zehirlenen er, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra can verdi

Kara haber 21 gün sonra geldi! Gazdan zehirlenen asker şehit oldu

Ağrı'da vatani görevini yaptığı cezaevindeki kuyudan sızan gazdan zehirlenen er, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra can verdi

26 Aralık 2017 Salı 10:43
Kara haber 21 gün sonra geldi! Gazdan zehirlenen asker şehit oldu
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AĞRI'DAKİ cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a sevk edilen Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Olay 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun bir süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van'ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Gülek, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

51 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde yaşanan gaz sızıntısında ikisi ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

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VanErzurumAğrıGülek3. Sayfa
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