Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi etkisi arttı!
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi...

Kar kış dinlemedi, kilometrelerce sırtında taşıdı

Cem Şahin, ormanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıyarak götürdü

Kar kış dinlemedi, kilometrelerce sırtında taşıdı

Cem Şahin, ormanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıyarak götürdü

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:00
Kar kış dinlemedi, kilometrelerce sırtında taşıdı
banner404

BİR nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için ormana gitti. Yaklaşık yarım metre kar bulunan ormanda Cem Şahin’in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Bunun üzerine Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki veterinere götürdü.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'
 
Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu, köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kar KışKilometreler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgın hastalık tehlikesi! Hastane doldu taştı
Salgın hastalık tehlikesi! Hastane doldu taştı
Bir babanın en acı günü: Cenazene bakmaya mı geldik!
Bir babanın en acı günü: Cenazene bakmaya mı geldik!
Börekçi cinayetini aydınlatacak gelişme! Polis kıskıvrak yakaladı
Börekçi cinayetini aydınlatacak gelişme! Polis kıskıvrak yakaladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim