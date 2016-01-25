Kapkaççı çalamadan kaçtı

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:10
OLAY merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Elindeki çanta ile yürüyen bir vatandaş, kapkaççılar tarafından takibe alındı. Bir süre vatandaşı takip eden kapkaççılar daha sonra bir sokak başında elindeki çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Eylemlerinde başarılı olamayan kapkaççılar çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine ara sokağa kaçarak uzaklaştı. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:55