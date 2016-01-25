Kapkaççı çalamadan kaçtı

OLAY merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Elindeki çanta ile yürüyen bir vatandaş, kapkaççılar tarafından takibe alındı. Bir süre vatandaşı takip eden kapkaççılar daha sonra bir sokak başında elindeki çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Eylemlerinde başarılı olamayan kapkaççılar çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine ara sokağa kaçarak uzaklaştı. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.