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Kapalı olan yolu böyle açtılar! Her yerde aranıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mantar toplamak için gittikleri dağda kayalıklardan düşerek yaralanan ve yeri tespit edilemeyen kişiyi bulmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Kapalı olan yolu böyle açtılar! Her yerde aranıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mantar toplamak için gittikleri dağda kayalıklardan düşerek yaralanan ve yeri tespit edilemeyen kişiyi bulmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:21
Kapalı olan yolu böyle açtılar! Her yerde aranıyor
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GERZELE Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ülker (49), lise öğrencisi yeğeni  Serkan A. ile sabah saatlerinde kuzu göbeği mantarı toplamak üzere otomobiliyle Değirmen Deresi mevkisine gitti. Orman yolunun kapalı kısmında otomobilini parkeden Ülker, yeğeniyle dağlık alanda mantar ararken kayalıklardan düşerek yaralandı.

Telefonun çekmemesi üzerine otomobilin yanına dönen Serkan A'nın  durumu yakınlarına bildirmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile  AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kapalı olan yolu iş makineleri ile açan ekipler, Serkan A'nın Ülker'in  düştüğü yeri bulamaması üzerine arama çalışması başlattı.

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