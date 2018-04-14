Kapalı olan yolu böyle açtılar! Her yerde aranıyor

Telefonun çekmemesi üzerine otomobilin yanına dönen Serkan A'nın durumu yakınlarına bildirmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kapalı olan yolu iş makineleri ile açan ekipler, Serkan A'nın Ülker'in düştüğü yeri bulamaması üzerine arama çalışması başlattı.

GERZELE Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ülker (49), lise öğrencisi yeğeni Serkan A. ile sabah saatlerinde kuzu göbeği mantarı toplamak üzere otomobiliyle Değirmen Deresi mevkisine gitti. Orman yolunun kapalı kısmında otomobilini parkeden Ülker, yeğeniyle dağlık alanda mantar ararken kayalıklardan düşerek yaralandı.

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