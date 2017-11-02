Kantin işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

ALINAN bilgiye göre, Avcılar'da bir lisenin görevlileri, sabah saatlerinde okula geldiklerinde kantini işleten 52 yaşındaki Vasıf Kuy'u hareketsiz buldu. Bunun üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Kuy'un öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kantincinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.