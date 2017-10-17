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Kanlı pusu!

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kişi evinden çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

Kanlı pusu!

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kişi evinden çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

17 Ekim 2017 Salı 08:24
Kanlı pusu!
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OLAY, saat 02.00 sıralarında Ersoy Caddesi numara 177 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Kadri Güneri evden çıktığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda başına ve vücuduna mermi isabet eden Güneri kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobil içerisinden ateş açan saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Güneri, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kadri Güneri’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, Güneri’ye silahlı saldırı düzenleyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

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