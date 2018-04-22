'Kanlar içinde görünce kendimi kaybedip bayılmışım'

İLÇEYE bağlı Çerçilli Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Erçin'in (69) evinin yanında bulunan ahırdaki koyunlar, dün gece, aç kalan köpeklerin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri, kapısı açık ahıra girip, 7 koyunu parçalayarak, telef etti.
6 koyun ise boğazından ve sırtından ısırılması sonucu yaralandı. Sesleri duyunca ahıra indiğini anlatan Erçin, "Ahır içindeki köpekleri güçlükle çıkardım. Koyunları kanlar içinde yerde görünce de kendimi kaybedip bayılmışım. Mahalle sakinleri gelip bana yardım etti. Mahallemize bırakılan sahipsiz köpekler yüzünden bu olaylar oluyor. Durumu bildirmemize rağmen bir sonuca ulaşamadık" dedi.
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