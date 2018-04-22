Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
WhatsApp'a yerli ve milli rakip "İletee" geliyor
Kanserde erken teşhis için bir adım daha
Kanserde erken teşhis için bir...
Twitter'ın başı yine dertte!
Twitter'ın başı yine dertte!

'Kanlar içinde görünce kendimi kaybedip bayılmışım'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, aç kalan sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 7 koyun telef olurken, 6 koyun da yaralandı.

'Kanlar içinde görünce kendimi kaybedip bayılmışım'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, aç kalan sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 7 koyun telef olurken, 6 koyun da yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 17:55
'Kanlar içinde görünce kendimi kaybedip bayılmışım'
banner404


İLÇEYE bağlı Çerçilli Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Erçin'in (69) evinin yanında bulunan ahırdaki koyunlar, dün gece, aç kalan köpeklerin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri, kapısı açık ahıra girip, 7 koyunu parçalayarak, telef etti.

6 koyun ise boğazından ve sırtından ısırılması sonucu yaralandı. Sesleri duyunca ahıra indiğini anlatan Erçin, "Ahır içindeki köpekleri güçlükle çıkardım. Koyunları kanlar içinde yerde görünce de kendimi kaybedip bayılmışım. Mahalle sakinleri gelip bana yardım etti. Mahallemize bırakılan sahipsiz köpekler yüzünden bu olaylar oluyor. Durumu bildirmemize rağmen bir sonuca ulaşamadık" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKandıra IlçesindeSokak Köpekleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüphelinin attığı çuvaldan 219 tabanca üst kapağı çıktı
Şüphelinin attığı çuvaldan 219 tabanca üst kapağı çıktı
Yoldan çıkan aracıyla ağaç arasına sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoldan çıkan aracıyla ağaç arasına sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti
Ehliyetsiz kullandığı traktör sonu oldu
Ehliyetsiz kullandığı traktör sonu oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim