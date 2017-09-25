Kanalizasyon müdürü bile yurtdışı gezisine katıldı

GEZİDE Amasya Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Kanalizasyon, Temizlik İşleri, İtfaiye ve Zabıta Müdürleri de yer aldı. Kardeş Şehir Protokolü imza töreni gezisi için Belediye Meclisi kararı da alındı.

Karara imza atan belediye meclis üyelerinin tümü, geziye katılacaklar listesinde de yer aldı. Sözcü'ye konuşan AKP'li Başkan Cafer Özdemir, “Burada sosyal belediyecilik söz konusu. Abartmaya gerek yok” dedi. Geziye katılanlar arasında Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Koyuncu, Zabıta Müdürü Adem Bayraktar, İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Yıldız, Muhtarlık İşleri Müdürü Sadi Güven ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Nuri Kır da yer aldı.