Kan donduran olay! 3 aylık bebek salıncakta...

İDDİAYA göre ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde yaşayan Bircan G. ile eşi Selami G. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kocasına öfkelenen Bircan G, 3 aylık bebeği Akif G'yi odasındaki salıncağa bırakarak evi terk etti.

Bu sabah eve gelen babaanne, bebeğin salıncakta hareketsiz şekilde yattığını görünce, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin, yapılan otopsisinde, kusmuğu nefes borusuna kaçtığı için boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin, anne Bircan B'nin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.