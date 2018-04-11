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Kan donduran olay! 3 aylık bebek salıncakta...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün evini terk eden annenin 3 aylık bebeği evdeki salıncakta ölü bulundu

Kan donduran olay! 3 aylık bebek salıncakta...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün evini terk eden annenin 3 aylık bebeği evdeki salıncakta ölü bulundu

11 Nisan 2018 Çarşamba 19:09
Kan donduran olay! 3 aylık bebek salıncakta...
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İDDİAYA göre ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde yaşayan Bircan G. ile  eşi Selami G. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kocasına öfkelenen Bircan G, 3 aylık bebeği Akif G'yi odasındaki  salıncağa bırakarak evi terk etti.

Bu sabah eve gelen babaanne, bebeğin salıncakta hareketsiz şekilde  yattığını görünce, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine  gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin, yapılan  otopsisinde, kusmuğu nefes borusuna kaçtığı için boğularak hayatını kaybettiği  tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin, anne Bircan B'nin yakalanması için başlattığı  çalışma sürüyor.

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