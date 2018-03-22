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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Kamyonun altında kalan motosikletli kız, feci şekilde can verdi!

Samsun'da bir kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen motosikletteki 17 yaşındaki kıza çarptı. Genç kız hayatını kaybederken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Kamyonun altında kalan motosikletli kız, feci şekilde can verdi!

Samsun'da bir kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen motosikletteki 17 yaşındaki kıza çarptı. Genç kız hayatını kaybederken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

22 Mart 2018 Perşembe 09:34
Kamyonun altında kalan motosikletli kız, feci şekilde can verdi!
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 SAMSUN'DA bir kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen motosikletteki 17 yaşındaki kıza çarptı. Genç kız hayatını kaybederken kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KAMYON, MOTOSİKLETTEKİ 17 YAŞINDAKİ KIZA ÇARPTI

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
Erdoğan Yıldız idaresindeki kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERALARDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunOrduDikbıyık
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