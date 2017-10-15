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Kamyonla çarpışan otomobildeki genç kız öldü

Düzce'de 23 yaşındaki Gizem Şahin, arkadaşından izinsiz aldığı öne sürülen otomobille seyrederken, karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Şahin, yaşamını yitirdi

Kamyonla çarpışan otomobildeki genç kız öldü

Düzce'de 23 yaşındaki Gizem Şahin, arkadaşından izinsiz aldığı öne sürülen otomobille seyrederken, karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Şahin, yaşamını yitirdi

15 Ekim 2017 Pazar 20:21
Kamyonla çarpışan otomobildeki genç kız öldü
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KAZA, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolunun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Gizem Şahinin kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobilkontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Gizem Şahin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Şahin, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ İZİNSİZ ALMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı incelemede Esra Öztürk isimli 24 yaşındaki bir kadına ait kimlik, ehliyet ve ruhsat buldu. Bu nedenle tanınmayacak hale gelen cesedin Esra Öztürk olduğu sanıldı. Ancak hastanedeki işlemler sırasında cesedin Gizem Şahin'e ait olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Gizem Şahin'in, arkadaşı Esra Öztürk'e ait otomobili içerisinde kimlik, ruhsat ve ehliyetle birlikte izinsiz aldığı belirlendi. 

Bu arada Gizem Şahin'in kazaya karıştığı otomobilde alkol şişeleri bulundu. Kamyon sürücüsü Ali Durna ise otomobilin aşırı hızlı olduğunu ifade ederek, Karşı şeritten geliyordu. Birden otomobil kontrolden çıktı ve ortadaki taşlara çarparak resmen uçtu ve bana çarptı dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
OtomobilKamyonGizem şahin
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