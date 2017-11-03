Kamyonetin her yerinden kaçak sigara fışkırdı

EDİNİLEN bilgiye göre, güven timleri Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi'nde seyir halindeki K.M.'nin kullandığı 01 BYR 30 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü K.M. kaçmak istedi. Polis kısa süren kovalamanın ardından kamyoneti durdurdu. Kamyonetin sürücüsünü indiren polis arama yaptığında şok oldu. Kamyonetin her tarafında kaçak sigara bulan polis 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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