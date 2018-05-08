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Kamyoncuların korkulu rüyası çeteye operasyon

İstanbul'da çaldıkları otomobilin arka koltuğunu sökerek yerleştirdikleri depolarla kamyonlardan mazot çaldığı belirtilen 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Kamyoncuların korkulu rüyası çeteye operasyon

İstanbul'da çaldıkları otomobilin arka koltuğunu sökerek yerleştirdikleri depolarla kamyonlardan mazot çaldığı belirtilen 4 kişi polis tarafından yakalandı.

08 Mayıs 2018 Salı 10:26
Kamyoncuların korkulu rüyası çeteye operasyon
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Polisin 10 gün süren takibi sonucu gözaltına alınan şüphelilerin gecede 2 ton mazot çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin Şamlar köyünde bulunan evlerine yapılan baskın polis kamerası tarafından görüntülendi. 
 

POLİS ÇALINTI ARACI TAKİBE ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 27 gün önce çalınan lüks bir otomobilin, üzerine sahte plaka takıldığı belirlendi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri özellikle Arnavutköy bölgesi ve İkitelli Şamlar köyü civarında görünen otomobili takibe aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin çalıntı otomobile özel donanım ekleyerek park halindeki kamyonların depolarından mazot çaldıkları tespit edildi.
 

ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU EVE POLİS BASKINI YAPILDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin evinin Şamlar köyünde çıkmaz bir sokağın sonunda olduğunu belirlerken, önceki sabaha karşı eve baskın yapıldı. Baskın sırasında şüpheliler Yunus Y.(26), Volkan Ö.(26), Mehmet Ö.(23) ile Gökhan T.(23) gözaltına alındı.
 

KÜÇÜK BENZİN İSTASYONUNA ÇEVİRMİŞLER

Yapılan inceleme sonucu baskın yapılan evin adeta bir benzin istasyonuna çevrildiği ortaya çıktı. Evin alt katında yapılan incelemede çalıntı mazotların depolandığı toplam 3 bin 800 litrelik tanklarla donatıldığı tespit edildi.
 

ÇALDIKLARI OTOMOBİLE ÖZEL DONANIM EKLEMİŞLER

Polis baskını sırasında ele geçen çalıntı otomobilin ise arka koltuklarının söküldüğü buraya 400 litre kapasiteli bir tank konulduğu tespit edildi. Ayrıca otomobilin içine bir pompa yerleştirdiği tespit edilen şüphelilerin park halindeki araçların yanına yaklaştıkları, içinden bile inmeden pencereden uzanarak önce depo kilitlerini kırak, içine sallandırdıkları hortumla mazot çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı pompanın dakikada 100 litre mazot çekebildiği tespit edildi.
 

ÇALDIKLARI YAKITI SATIYORLARMIŞ

Şüphelilerin daha sonra çaldıkları mazotu evlerinde bulunan depolara aktardıkları ve "Ucuz mazot" sloganıyla kamyon yada araçlara yarı fiyatına pazarladıkları belirlendi. Polis şüphelilerin tek gecede yaklaşık 2 ton mazot çaldıklarını belirledi. Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. ve Volkan Ö. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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KamyoncuçeteOperasyonİstanbulMazot
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