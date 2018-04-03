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Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücünün burnu bile kanamadı

Sultangazi'de bir taş ocağında hafriyat kamyonu uçurumdan aşağıya uçtu. Uçurumdan aşağıya 20 metre kadar sürüklenen kamyonun sürücüsü, kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücünün burnu bile kanamadı

Sultangazi'de bir taş ocağında hafriyat kamyonu uçurumdan aşağıya uçtu. Uçurumdan aşağıya 20 metre kadar sürüklenen kamyonun sürücüsü, kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu

03 Nisan 2018 Salı 13:47
Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücünün burnu bile kanamadı
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SULTANGAZİ'DE taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kamyon metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA DEVRİLDİ

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.

ŞANS ESERİ DURDU

Kayan hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu.
İŞ MAKİNESİNE HALAT BAĞLANDI, SÜRÜCÜ KURTARILDI

Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı.
BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Kazayı burnu dahi kanamadan atlatan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayenesi yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SultangaziKamyonUçurum
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