Kamyon otomobile çarptı: 2 ölü

KAZA , öğleden sonra Malatya -Kayseri karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Ramazan Y. yönetimindeki 44 NU 113 plakalı hafriyat kamyonu, Görgü Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan Erol Buğdaycı yönetimindeki 44 FL 418 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun metrelerce sürüklediği otomobildeki 51 yaşındaki Zekire Ayaz olay yerinde, 46 yaşındaki sürücü Erol Buğdaycı ise götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak öldü. Kamyon sürücüsü Ramazan Y.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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