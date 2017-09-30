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Kamyon kadının üstünden geçti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın kamyonun altında kaldı

Kamyon kadının üstünden geçti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın kamyonun altında kaldı

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:06
Kamyon kadının üstünden geçti
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza Edremit'in Akçay Mahallesi E-87 karayolu Akçay ışıklı kavşağında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha Saatçioğlu isimli kadın, Naip A idaresindeki 19 SC 740 plakalı kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan kadın İtfaiye görevlileri tarafından kamyon altından özenle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor. 

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EdremitBalıkesir
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