Kamyon kadının üstünden geçti

EDİNİLEN bilgiye göre kaza Edremit 'in Akçay Mahallesi E-87 karayolu Akçay ışıklı kavşağında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha Saatçioğlu isimli kadın, Naip A idaresindeki 19 SC 740 plakalı kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan kadın İtfaiye görevlileri tarafından kamyon altından özenle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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