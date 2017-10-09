Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KAZA , Yeşil Mahalle Kapullu Caddesi’nde meydana geldi. Sebahattin Tavukçu (54) yönetimindeki 78 YD 163 plakalı kamyon ile Erol Darakcı (30) yönetimindeki 78 BJ 743 plakalı otomobil , yolun daraldığı kesimde kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada otomobilde bulunan Aliye Darakcı (76) ve Havva Darakcı (57) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.