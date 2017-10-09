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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

09 Ekim 2017 Pazartesi 19:37
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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KAZA, Yeşil Mahalle Kapullu Caddesi’nde meydana geldi. Sebahattin Tavukçu (54) yönetimindeki 78 YD 163 plakalı kamyon ile Erol Darakcı (30) yönetimindeki 78 BJ 743 plakalı otomobil, yolun daraldığı kesimde kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada otomobilde bulunan Aliye Darakcı (76) ve Havva Darakcı (57) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KamyonOtomobil
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