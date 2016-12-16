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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

16 Aralık 2016 Cuma 09:13
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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KAZA Denizli'nin Sarayköy ilçesi İzmir Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden İzmir yönüne giden Soner Sağlam yönetimindeki 32 E 0582 plakalı kamyon, Köprübaşı mevkiindeki kavşakta, Mehmet Akdağ kullandığı 20 L 2360 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ile yanında bulunan Yalçın Kaya araçta sıkıştı. Olayı gören diğer vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Akdağ ile Kaya, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Akdağ, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken tedavisi süren Kaya'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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