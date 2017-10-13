kamp yaptıkları alanı çöplüğü çevirdiler

İNTERRAİL Türkiye’nin geleneksel hale getirdiği kamplardan 152’incisi olan BoluRail, Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan Şirinyazı Göleti’nde gerçekeştirildi. Mengen’in doğa harikalarından olan Şirinyazı Göleti’ne Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 8 bin kişi çadır kurarak 2 gün boyunca kamp yaptılar.

Kamp ateşlerinin yandığı, müzik ve eğlencenin hakim olduğu 2 günlük kampın sona ermesinin ardından kampçıların çadırlarını topladığında ortaya çıkan görüntüler Mengen halkını ve doğa derneklerini ayağa kaldırdı.

Kamp alanının çöplerle dolu olmasına Mengen halkı sosyal medya hesaplarından tepki göstererek, kampçıların bir daha Mengen’in tercih etmemelerini istediler. Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği de facebook hesabı üzerinden kampçıları kınayarak, “Mengen Şirinyazı Göleti etrafında düzenledikleri kamp etkinliğini arkasında çöp yığınları bırakarak "nasıl kamp yapılmayacağını" öğreten, kampçı geçinen ancak doğa sevgisi ve bilincinden yoksun olan İnterrail Türkiye topluluğunun bu olayda katkısı bulunan üyelerini Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği olarak kınıyoruz” şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medyada meydana gelen tepkiler üzerine yetkililerin kamp alanında temizlik çalışması yaptığı belirtildi.