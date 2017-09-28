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Kalp yetmezliğine göbek bağı çözüm olabilir!

Göbek bağından elde edilen damar içi kök hücre infüzyonunun, kalp yetmezliği hastalarında kalbin fonksiyonunu iyileştirdiği bildirildi

Kalp yetmezliğine göbek bağı çözüm olabilir!

Göbek bağından elde edilen damar içi kök hücre infüzyonunun, kalp yetmezliği hastalarında kalbin fonksiyonunu iyileştirdiği bildirildi

28 Eylül 2017 Perşembe 17:45
Kalp yetmezliğine göbek bağı çözüm olabilir!
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SONUÇLARI, Amerikan Kalp Vakfı yayını "Circulation Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, göbek bağından elde edilen damar içi kök hücre tedavisi gören küçük bir grup hastanın kalplerinin kan pompalama kabiliyetinin gelişme gösterdiği ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı gözlendi.

Yöntemin, yaşları 18 ila 75 olan, kalp yetmezliği nedeniyle uygun ilaç tedavisi gören 30 hasta üzerinde denendiği, göbek bağlarının, rıza üzerine sağlıklı plesantalardan alındığı belirtildi.

"HASTALAR İYİLEŞTİ, YAŞAM KALİTELERİ ARTTI"

Şili'de Universidad de los Andes Tıp Fakültesinde görevli bilim adamı Fernando Figueroa, araştırmanın sonuçlarının ümit verici olduğunu söyledi.

Tedaviyi izleyen yıl boyunca hastaların kalplerinin kanı pompalama kabiliyetinin "dikkate değer" biçimde iyileştiğine, hayat kalitelerinin arttığına ve tedavinin hiçbir yan etkisinin görülmediğine işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp Yetmezliği
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