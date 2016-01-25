Kalp nakli bekleyen minik Öykü'den acı haber

YILLARDIR kalp nakli bekleyen Zeynep Öykü Ertok'tan kötü haber geldi. Minik öykü, 1,5 yaşından beri mücadele ettiği hastalığına yenik düştü. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Öykü, Fenerbahçelileri ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu.





ACILI BABA KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU





Kalp nakli gerçekleştirilemeyen Öykü'nün babası Tugay Ertok, kızını kaybettiğini 'dan duyurdu. Acılı baba "Her öykünün bir sonu var. Başınız sağolsun. Biricik kızımı, evladımı, Prensesimi kaybettik." sözleriyle kızının ölümünü duyurdu. Acılı baba yine 'dan şu sözlerle helallik istedi:





"Öykü hepinizden helallik istiyor... Hakkınızı helal edin kızıma. İstanbula evimize dönüyoruz."





FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DESTEK OLMUŞTU





Zeynep Öykü Ertok'un 1.5 yaşındayken kalp hastası olduğu ortaya çıktı. 13 yaşına kadar yaşam savaşı veren ve Fenerbahçe taraftarı olan Öykü'ye tuttuğu takımın futbolcuları da destek olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da adresinden "Pazartesi Öykü için oynayacağım, Salı günü sesini duyacağım Allah'ın izniyle." diye paylaşım yaparak Öykü'ye moral vermişti.





"ACİLİN ACİLİ" LİSTESİNDEYDİ





Öykü'ye 1,5 yaşındayken hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konulmuştu. Ankara Başkent Hastanesi'nde tedavi altında olan Öykü'nün yaklaşık bir buçuk ay önce kalbi durmuş ve doktorları tarafından uyutulmuştu. Bunun üzerine baba Tugay Ertok, sosyal medyadan Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş ve kızının nakil bekleyenler sırasında 'acilin aciline' alınmasını istemişti. Kısa bir süre sonra de Öykü, 'acilin acili' listesine alınmıştı.





KALP BULUNAMADI





Türkiye'de 28 bin 133 hasta organ nakil listesinde. Al Jazeera'nın haberine göre 659 kişi şu anda kalp bekliyor. Organ bağışı konusundaki en büyük sıkıntı beyin ölümü gerçekleşen hastalardan bağışın yeteri kadar olmaması. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Arif Kapuağası daha önce verdiği röportajda toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekmişti.



