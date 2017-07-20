Kalın'dan Almanya'ya jet cevap!

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Büyükada'daki soruşturma sonrasında yapılan tutuklamalara Alman makamlarının tepkisinin sorulması üzerine, "Burada soruşturma konusu olan kişiler kimlerdir? Polisin ve yargının tespit ettiği kadarıyla illegal faaliyet içerisinde olan kişilerdir. Bunlarla Alman vatandaşlarını aynı kefeye koymak siyasi sorumsuzluktur. Kabul etmiyoruz. Bu talihsiz açıklamaların Almanya'da yaklaşmakta olan seçimlere yönelik bir iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Almanya'da moda haline geldi Türkiye karşıtlığı. Küçük siyasi hesaplarla ekonomik ilişkileri gölgelemeğe çalışmak Türkiye'deki Alman yatırımcıların zihinlerinde tereddüt oluşturmaya çalışmak kabul edilebilir bir şey değil. Ama kimse parmak sallayarak Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasın. Bu tür popülist çıkışlarla Türk - Alman ilişkilerini gölgelemek yerine reel sorunlara yönelmeleri ve ilişkileri olması gereken raya oturtmaları gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin basın toplantısında konuştu. Büyükada'daki soruşturma sonrasında yapılan tutuklamalara Alman makamlarının tepkisinin sorulması üzerine Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Bu talihsiz açıklamaların Almanya'da yaklaşmakta olan seçimlere yönelik bir iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Almanya'da moda haline geldi Türkiye karşıtlığı. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik paronaya düzeyindeki husumetin karşıtlığın Alman siyasetinde pirim yapmaya başladığını görenler şimdi bu vagona atlayarak kendilerince puan toplamaya çalışıyorlar. Onların akıl tutulmasından kurtularak rasyonel bir şekilde düşünmeleri gerekiyor.

BU KONUDA ONLAR BURADAKİ YARGIYA SAYGILI OLACAKLAR



FETÖ'cülerin en çok gittiği yer Almanya oluyor. Bununla ilgili dosyaları önlerine koyduğumuzda yargı bağımsızlığı var diyorlar. Türkiye'de niye saygı duymuyorlar. Türkiye'de yargının sürekli talimat alan bir kurum olmasını işitiyorlar talimatı da kendileri verecekmiş. Bu bir kere her şeyden önce Türk yargısına bir saygısızlıktır. Türkiye gibi bağımsızlığını, egemenliğini kimseyle paylaşmayacak bir ülkeye karşı saygısızlıktır. Bu konuda onlar buradaki yargıya saygılı olacaklar.

İLİŞKİLERİ FEDA ETMEK DEMEKTİR BUNA ASLA RAZI OLAMAYIZ



Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bugüne kadar herhangi bir Alman firmasına soruşturma yapılmış mı, haksızlık yapılmış mı? Böyle bir şey yokken böyle bir şey ortaya atmak ilişkileri feda etmek demektir buna asla razı olamayız.

ALMAN YATIRIMCILARIN ZİHİNLERİNDE TEREDDÜT OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL



Küçük siyasi hesaplarla ekonomik ilişkileri gölgelemeğe çalışmak Türkiye'deki Alman yatırımcıların zihinlerinde tereddüt oluşturmaya çalışmak kabul edilebilir bir şey değil. Biz Türkiye'deki Alman yatırımlarının güvende olduğunu ifade ettik. Alman turistler misafirlerizdir daha çok görmek istiyoruz. Can ve mal güvenlikleri bize emanet.

ALMAN VATANDAŞLARINI AYNI KEFEYE KOYMAK SİYASİ SORUMSUZLUKTUR



Burada soruşturma konusu olan kişiler kimlerdir? Polisin ve yargının tespit ettiği kadarıyla illegal faaliyet içerisinde olan kişilerdir. Bunlarla Alman vatandaşlarını aynı kefeye koymak siyasi sorumsuzluktur. Kabul etmiyoruz. Biz Almanya ile ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz. Karşılıklı saygı ve çıkar ilişkileri içinde olmalı.

KİMSE PARMAK SALLAYARAK TÜRKİYE'Yİ HİZAYA GETİRMEYE ÇALIŞMASIN



Ama kimse parmak sallayarak Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasın. Bu tür popülist çıkışlarla Türk - Alman ilişkilerini gölgelemek yerine reel sorunlara yönelmeleri ve ilişkileri olması gereken raya oturtmaları gerekmektedir."