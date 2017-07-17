Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan tutuklandı

KASTAMONU'DA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi.
Mahkemece, Bahadır ile 3 zanlı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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