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Kahvaltı masasında şok yaşadılar! Otomobil eve girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de vatandaşların kaldırıma çıkan aracı kurtarmak istedikleri sırada araç geri geri giderek kahvaltı eden çiftin evine girdi

Kahvaltı masasında şok yaşadılar! Otomobil eve girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de vatandaşların kaldırıma çıkan aracı kurtarmak istedikleri sırada araç geri geri giderek kahvaltı eden çiftin evine girdi

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:41
Kahvaltı masasında şok yaşadılar! Otomobil eve girdi: 2 yaralı
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KADIKÖY'DE kaldırımda asılı kalan araç kurtarılmaya çalışıldığı sırada bir eve girdi. Evde kahvaltı yapan karı-koca hafif şekilde yaralandı.

ARABA YOLUN ORTASINDAKİ KALDIRIMA ÇIKTI
Kaza, saat 12.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Kalem Sokak'ta meydana geldi. Güven Cancı seyir halindeyken yolu ayıran kaldırıma çıktı. Araç burada asılı kaldı. Sürücü aracından inip çevredekilerden yardım istedi.

ARACI KURTARMAK İSTERKEN EVE GİRDİ
Sürücü ve çevredeki vatandaşlar kaldırıma çıkan aracı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada içinde sürücü olmayan araç kaldırımdan kurtularak geri geri gitmeye başladı. Araç, Cengiz ve Aysel Boztepe çiftinin oturduğu dairenin camından içeri girdi.

EVDE KAHVALTI EDEN ÇİFT HAFİF YARALANDI
Boztepe çifti hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cengiz ve Aysel Boztepe sağlık ekiplerince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ GERİ GERİ GİTMİŞ
Görgü tanıkları, "Araç kaldırıma çıkıyor. Sürücü de aşağıya iniyor. Aracı kaldırımdan kurtarmaya çalışıyor çevredekilerle birlikte. Araç kurtulunca geri geri geri gitmeye başlıyor. Daha sonra eve giriyor. Evdekiler hafif şeklide yaralanıyor" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KadıköyKahvaltıOtomobil
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