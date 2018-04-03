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Kağıt toplayıcısı, 20 dolar için arkadaşları tarafından öldürülmüş

İstanbul'da bir hafta önce Afgan uyruklu 2 kardeş bıçaklamış biri hayatını kaybetmişti. 2 kardeşin kağıt toplayıcısı olduğu ve haftalık 20 dolarını vermedikleri için bıçaklandıkları ortaya çıktı

Kağıt toplayıcısı, 20 dolar için arkadaşları tarafından öldürülmüş

İstanbul'da bir hafta önce Afgan uyruklu 2 kardeş bıçaklamış biri hayatını kaybetmişti. 2 kardeşin kağıt toplayıcısı olduğu ve haftalık 20 dolarını vermedikleri için bıçaklandıkları ortaya çıktı

03 Nisan 2018 Salı 14:47
Kağıt toplayıcısı, 20 dolar için arkadaşları tarafından öldürülmüş
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SARAYBURNU'NDA bir hafta önce Afgan uyruklu gencin 20 dolar haftalığını almak için bıçaklayarak öldüren Afgan uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı. 3 kişinin tutuklandığı olayda şüphelilerin kağıt toplayıcısı olarak çalıştıkları ve aynı depoda kaldıkları ortaya çıktı.

KAĞIT TOPLAYICISI 2 KARDEŞ BIÇAKLANMIŞ BİRİ ÖLMÜŞTÜ
Fatih, Aksaray Mahallesi, Sarayburnu mevkiinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda Nurzaman Talas ile kardeşi Ferit Talas bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Nurzaman Talas kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ferit Talas ağır yaralanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki kardeşin, kağıt toplayıcısı olarak bir kağıt deposu için çalıştıkları ve haftalık 20 dolar ücret aldıkları tespit edildi.

20 DOLAR HAFTALIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Olay günü haftalıklarını alan iki kardeşin gezmek için Sarayburnu'na geldikleri, bu sırada kendilerini takip eden iş arkadaşlarının saldırısına uğradığı belirlendi. Polis şüphelilerin kaldığı Güngören'deki kağıt deposuna yaptığı baskında Afganistan uyruklu Bilal A. (23), Ali Ş. (22) Zabet İ. (20) ve Sahir S. (24) gözaltına aldı.

20 Dolar Haftalığını Almak İçin İş Arkadaşlarını Öldürmüşler
Şüphelilerin haftalık aldıklarını bildikleri arkadaşlarını takip ederek parayı almaya çalıştıkları, onların direnmesi üzerine bıçaklama olayının meydana geldiği öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Bilal A.(23), Ali Ş.(22) Zabet İ.(20) ve Sahir S.(24) tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulKağıt Toplayıcısı
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