Kağıt fabrikası alevlere teslim oldu

AVCILAR , Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan kağıt ve plastik imalatı fabrikasında çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.00 sıralarında 4 katlı kağıt ve plastik imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün binayı sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Avcılar, Beylikdüzü, Kocasinan, Bakırköy, Zeytinburnu İtfaiye amirliklerinin yani sıra çok sayıda ekip yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangının çevredeki binalara sirayeti engellendi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun süre çalışma yaptı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayı haber alır almaz olay yerine gelen fabrika sahibi,’’Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Ekipler araştırıyor. İçeride kimse yoktu" ifadelerini kullandı. Çevredeki kalabalığın fabrikadaki yangını meraklı gözlerle izlediği ve cep telefonlarına kayıt yapmaları gözlerden kaçmadı.