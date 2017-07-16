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Kafede silahlı saldırı

Beyoğlu'nda torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs, kafeteryada otururken silahlı bir kişi tarafından vuruldu. Hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kafede silahlı saldırı

Beyoğlu'nda torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs, kafeteryada otururken silahlı bir kişi tarafından vuruldu. Hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

16 Temmuz 2017 Pazar 17:56
Kafede silahlı saldırı
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OLAY, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi Kızılay Meydanı'nda bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, torbacı olduğu öğrenilen Nihat M., meydandaki kafeteryaya gelerek kahve sipariş etti. O esnada daha önceden arasında husumet olduğu öğrenilen bir şahıs, belinden silahı çıkartarak Nihat M.'ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Nihat M. sırtından hafif şekilde yaralandı. Etrafa rastgele ateş açan şahıs, kafede panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, şapkalı olduğu belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Nihat M. oturduğu yerde bekliyor. Ardından şapkalı olduğu görülen zanlı, belinden silahı çıkararak ateş ediyor. Ardından kaçan zanlı etrafa rastgele ateş açıyor. Kafeteryada panik yaşayan diğer vatandaşlar ise korkuyla etrafa kaçışıyor. Bazı vatandaşlar kafeteryanın içerisine girerken, bazı vatandaşlar da çocuklarını alıp kafenin içine kaçıyor.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 18:00
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluKafeSilahlı Saldırı
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