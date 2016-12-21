Kafede silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

OLAY Olay akşam saatlerinde Abdullah Gül Parkı’nda bulunan bir kafeteryada yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafeye giren kar maskeli iki kişi Ümit Tutal ve arkadaşlarının bulunduğu masaya pompalı tüfekle ateş açtı. Zanlılar olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Ümit Tutal, Ali İhsan Delikaya ve Tayfur Kartal ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 32 yaşındaki Umit Tutal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Tutal’ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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