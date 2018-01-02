Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
3 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
3 Ocak 2018 Antalya -...
Ananas yiyenler yaşadı! Faydaları bitmiyor...
Ananas yiyenler yaşadı!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...

Kafede silahlı kavga! Yaralılar var

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi silahla yaralandı.

Kafede silahlı kavga! Yaralılar var

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi silahla yaralandı.

02 Ocak 2018 Salı 20:39
Kafede silahlı kavga! Yaralılar var
banner404

İDDAİYA göre, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Çamburnu Sokaktaki  bir kafede T.M.S. ile kafe sahibi Hüseyin Türk arasında alacak verecek  meselesinden dolayı tartışma çıktı.
 
Kafenin dışına çıkan taraflar bir anda kavga etmeye başladı. T.M.S.  (37) yanında bulunan tabancayla Hüseyin Türk'e (44) 6 el ateş ederek, sol ve sağ  bacaklarından yaraladı. Ateş etmeyi sürdüren T.M.S'nin tabancasından çıkan  mermiler kafe içerisinde oturan Bekir Erdoğan (35), Osman Yazar (25), Ahmet Duzak  (38) ve Hakan Yöntem'in (39) çeşitli yerlerine isabet etti.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan  yaralılardan Türk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri,  olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KavgaKafe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüste korku dolu anlar! Kahraman şoför...
Otobüste korku dolu anlar! Kahraman şoför...
Kestirmeden inmek için aracını merdivenlere sürdü
Kestirmeden inmek için aracını merdivenlere sürdü
Korkunç olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki küçük kız...
Korkunç olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki küçük kız...

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim