Kafasına silah dayadı: Sen kimin evini soydun?

TUNCELİ'DE operasyonda omzundan yaralanan kahraman Mehmetçik, 10-15 metre mesafede sıcak çatışma anında el bombalarını kullanarak göğüs göğüse mücadele verip 3 teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise yaralı askerin nişanlı olduğunu öğrenince, yurt içi veya yurt dışında nerede balayı yaparsa yapsın tüm masraflarını üstlendiğinin sözünü verdi.