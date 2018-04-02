Kafasına silah dayadı: Sen kimin evini soydun?

TUNCELİ'DE operasyonda omzundan yaralanan kahraman Mehmetçik, 10-15 metre mesafede sıcak çatışma anında el bombalarını kullanarak göğüs göğüse mücadele verip 3 teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise yaralı askerin nişanlı olduğunu öğrenince, yurt içi veya yurt dışında nerede balayı yaparsa yapsın tüm masraflarını üstlendiğinin sözünü verdi.
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