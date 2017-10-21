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Kadro bekleyenler ayaklandı! Polisler kapıda

Akşam saatlerinde kadro talebi gerçekleşmeyen yaklaşık 150 belediye çalışanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Kadro bekleyenler ayaklandı! Polisler kapıda

Akşam saatlerinde kadro talebi gerçekleşmeyen yaklaşık 150 belediye çalışanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

21 Ekim 2017 Cumartesi 07:47
Kadro bekleyenler ayaklandı! Polisler kapıda
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi önünde akşam saatlerinde yaklaşık 150 kişilik bir grup toplandı. Bunun üzerine belediye önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri belediye önüne demir bariyerler kurdu.

KADRO TALEBİYLE BELEDİYE ÖNÜNE TOPLANDILAR

Kendilerine verilen kadro sözü yerine getirilmeyen yaklaşık 150 belediye çalışanı, akşam saatlerinde  Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne toplandı. Kadro alım işleminin iptal edildiğini iddia eden kalabalık bir süre slogan attı.
BELEDİYE ÖNÜNE DEMİR BARİYERLER KURULDU

Yaşanan hareketlilik üzerine  Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yapılan "dağılın" çağrısına rağmen, belediye önüde toplanan kalabalık, dağılmadı. Bunun üzerine polis ekipleri belediye binası önüne demir bariyerler kurdu.
Yaşananlar üzerine Belediye kapısına şu yazı asıldı:


 

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkaraPolis
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